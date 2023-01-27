На Кубани начнут развивать научно-популярный туризм

Краснодарский край включили в концепцию развития научно-популярного туризма, рассчитанную до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

«Научно-популярный туризм позволит широкой аудитории окунуться в атмосферу научных исследований, поможет обрести ясное представление о работе ученого и популяризирует данную область в целом», — говорится в сообщении.

К настоящему времени в министерстве разработали 10 маршрутов, которые уже доступны для бронирования. Кроме поездок в Краснодарский край предлагаются туры в Калужскую, Московскую, Новосибирскую, Амурскую, Иркутскую, Нижегородскую области, Дубну, Москву и Санкт-Петербург.

Туристы смогут путешествовать по регионам РФ в образовательных и научно-просветительских целях. Первый тур прошел в Калининградской области в ноябре прошлого года. В его рамках туристы посетили Куршскую косу и научно-исследовательское судно «Витязь», на борту которого находятся лаборатории и экспозиции по истории исследования Мирового океана.

Анастасия Донскова

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