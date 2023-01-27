В Краснодаре в суд направили дело о мошенничестве с международными поставками масла

В Краснодаре в Советский районный суд направили дело о мошенничестве, возбужденное в отношении директора нескольких компаний по производству подсолнечного масла. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Злоумышленник разместил в интернете объявления о поставках подсолнечного масла и заключил несколько контрактов с представителями компаний из России, Грузии, Киргизии, Узбекистана, Кыргызстана. По соглашениям подозреваемый получил плату в размере 32 млн руб. и перестал выходить на связь. Всего было выявлено девять эпизодов мошенничества, в одном из которых фигурант дела действовал в сговоре с группой лиц, в том числе со своим братом.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное должностным лицом, в особо крупном размере). В ходе предварительного следствия подозреваемый не признал своей вины в содеянном.

Анастасия Донскова

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