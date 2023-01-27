Погибшему на Украине сержанту установили памятную доску в дзержинской школе

Мемориальную доску сержанту Алексею Савенкову установили на входе в школу №4 в Дзержинске Нижегородской области. Военнослужащий погиб в первый месяц спецоперации на Украине, ему было 20 лет, сообщили в администрации города.

«Алексей Савенков погиб как настоящий мужчина, защищая свой народ. Уверен, ученики школы будут хранить память об Алексее, рассказывать младшим ученикам о его мужестве и отваге, которые он проявил, несмотря на столь юный возраст»,– сказал первый замглавы Дзержинска Глеб Андреев.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля 2022 года. В середине ноября сообщалось, что в ходе боевых действий погибли 128 нижегородцев. Более актуальную информацию в минсоцполитики региона не предоставили.

Что происходит после ввода войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина