Совладелец уральской «Проспект групп» учредил компанию с петербургским названием

Уральский бизнесмен и совладелец ГК «Проспект групп» Александр Петров учредил специализированного застройщика «Проспект Охта», следует из данных сервиса Kartoteka.ru. Ранее компания приобрела крупный петербургский ТРЦ и анонсировала планы по его развитию.

ООО «Проспект Охта» зарегистрировано в конце декабря 2022 года в Екатеринбурге. 90% компании принадлежат Александру Петрову, 10% — Юрию Моисеенко. Цели, связанные с регистрацией компании, девелопер не озвучивает.

В конце ноября прошлого года «Проспект групп» купил ТРЦ «Охта Молл» в Красногвардейском районе Петербурга. Тогда новый собственник анонсировал открытие новых магазинов одежды и электроники и парка развлечений к весне 2023 года. Ранее «Охта Молл» принадлежала финской SRV Group. Девелопер продал актив в связи с уходом с российского рынка на фоне спецоперации на Украине.

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