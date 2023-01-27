Мэр Омска отправил на доработку арт-объект с цветными голубями, усмотрев в них ЛГБТ-пропаганду

Мэр Омска Сергей Шелест заподозрил пропаганду ЛГБТ в разноцветных голубях, которые организатор фестиваля «Интерьеры улиц» Юлия Ковалевская предлагала разместить на набережной города. Господин Шелест заявил, что не хочет быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ. Мэр также отметил, что в Омске такой арт-объект, скорее всего, разрушат. В итоге он отправил голубей на доработку.

«Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. Во-вторых, вы видите, что творится с нашими памятниками, которые даже не вызывают никаких отрицательных эмоций: их ломают. Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100%, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ»,— заявил мэр в интервью изданию NGS.55.

В Telegram-канале Олег Шелест заявил, что голуби направлены на доработку. «Автору предложено поработать с цветами и фактурами, еще раз подумать над площадкой, где композиция смотрелась бы уместно»,— написал он.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. Для физлиц за ЛГБТ-пропаганду предусмотрен штраф до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб.

О законе читайте в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Анастасия Ларина