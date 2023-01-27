Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Омска отправил на доработку арт-объект с цветными голубями, усмотрев в них ЛГБТ-пропаганду

Мэр Омска Сергей Шелест заподозрил пропаганду ЛГБТ в разноцветных голубях, которые организатор фестиваля «Интерьеры улиц» Юлия Ковалевская предлагала разместить на набережной города. Господин Шелест заявил, что не хочет быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ. Мэр также отметил, что в Омске такой арт-объект, скорее всего, разрушат. В итоге он отправил голубей на доработку.

«Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. Во-вторых, вы видите, что творится с нашими памятниками, которые даже не вызывают никаких отрицательных эмоций: их ломают. Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100%, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ»,— заявил мэр в интервью изданию NGS.55.

В Telegram-канале Олег Шелест заявил, что голуби направлены на доработку. «Автору предложено поработать с цветами и фактурами, еще раз подумать над площадкой, где композиция смотрелась бы уместно»,— написал он.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. Для физлиц за ЛГБТ-пропаганду предусмотрен штраф до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб.

О законе читайте в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...