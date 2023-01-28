Звездные выходки

В Милане и Париже завершились Недели моды. Самыми обсуждаемыми стали, конечно, наряды с подиумов — как и полагается в рамках Недель моды. Однако отдельное внимание стоит обратить и на знаменитых гостей показов, которые не меньше удивили зрителей и критиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Doja Cat и Кайли Дженнер

Doja Cat и Кайли Дженнер



Начать разговор о звездных нарядах стоит с Милана, так как итальянская Неделя была первой. Многие гости, приходя на показы, стараются впечатлить остальных: блеснуть чувством стиля или смелостью наряда. Оставим за скобками тот факт, что работают над нарядами профессиональные стилисты, но даже они иногда промахиваются. Особенно когда дело в слишком смелом тренде, который не подходит конкретной знаменитости. Например, Роберт Паттинсон пришел на показ Dior в полушубке и юбке. Очевидно, пример Брэда Питта с прошлогодней премьеры «Быстрее пули» вдохновил многих стилистов. Однако Питт известен своей «хипповостью» вне экрана. Паттинсон все же выглядел бы уместнее в хорошем костюме с зауженными брюками. Мужская юбка и без того довольно громкий элемент гардероба — справлять ее полушубком точно не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Роберт Паттинсон на показе Dior Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images for Christian Dior J Balvin на показе Dior Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images for Christian Dior Брэд Питт на премьере Bullet train Фото: Gerald Matzka / Getty Images for Sony Pictures Следующая фотография 1 / 3 Роберт Паттинсон на показе Dior Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images for Christian Dior J Balvin на показе Dior Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images for Christian Dior Брэд Питт на премьере Bullet train Фото: Gerald Matzka / Getty Images for Sony Pictures

Кстати, тоже на Dior и тоже в юбке пришел еще и певец J Balvin. Однако в его случае ансамбль был подходящим: тонкая водолазка и фактурный пиджак в перекликающихся с юбкой оттенках. Еще один рискованный наряд — Эван Мок на показе Saint Laurent Paris. Кто-то скажет, что это ода сексуальности и раскрепощенности, кто-то назовет это китчевым приветом из 2000-х, а кто-то скажет, что мода — это в первую очередь свобода самовыражения. И все трое будут правы. Выглядел Мок так, будто сам сошел с подиума Dolce & Gabbana. Победителем звездных нарядов в Милане можно смело назвать Мадса Миккельсена: абсолютно черная многослойность, составленная из безупречных вещей — такая ставка не могла не сыграть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эван Мок на показе Saint Laurent Фото: Arnold Jerocki / Getty Images Мадс Миккельсен Фото: Valentina Frugiuele / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Эван Мок на показе Saint Laurent Фото: Arnold Jerocki / Getty Images Мадс Миккельсен Фото: Valentina Frugiuele / Getty Images

В Париже самым обсуждаемым стал показ Schiaparelli — сразу из-за двух гостьей шоу. В основном внимание было приковано к Кайли Дженнер и ее платью со львиной головой на плече. Хорошо, что голова была бутафорской, однако даже это не спасло Дженнер от критики в соцсетях. Модель обвиняли в жестокости и рекламировании охоты, а платье с головой льва подписчики сочли диковатым. Забавно, что на показе Schiaparelli это же платье появилось на подиуме. Еще одной (буквально) яркой гостьей показа стала исполнительница Doja Cat — она появилась перед камерами, покрытая красной краской и 30 тыс. кристаллов Swarovski. В интернете в тот же вечер появилось множество мемов, а сам образ стал одним из самых обсуждаемых в соцсетях. Справедливости ради стоит отметить, что Doja Cat отлично чувствует свою аудиторию и знает, что «залетит» в соцсетях. Так что сомневаться не приходится, что этот выход и реакция на него были точно спланированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кайли Дженнер на показ Schiaparelli Фото: Jacopo Raule / Getty Images Doja Cat на показ Schiaparelli Фото: East News Следующая фотография 1 / 2 Кайли Дженнер на показ Schiaparelli Фото: Jacopo Raule / Getty Images Doja Cat на показ Schiaparelli Фото: East News

В рамках Недели моды в Париже состоялся также показ Valentino — на него актриса Энн Хэтауэй пришла в леопардовом тотал-луке. Леопард (к сожалению или к счастью) никак не уйдет из мировых трендов, но надевать к леопардовому платью такие же колготки и туфли — это дело не вкуса, а его отсутствия. Да, в этом утверждении сквозит личное отношение к леопардовому принту, но такие яркие вещи нужно мешать с чем-то более сдержанным. Да и вообще хотя бы с чем-то.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энн Хэтэуэй на показе Valentino

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Энн Хэтэуэй на показе Valentino

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Звездные выходы всегда будут важной частью любого мероприятия, однако на Неделях моды к ним приковано еще больше внимания и критики, потому что пространство для ошибки ничтожно мало. Интересно, какая судьба теперь постигнет платье с головой льва из коллекции Schiaparelli?

Илья Петрук