Ярославская прокуратура потребовала отодвинуть мусорный полигон от реки

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура предостерегла директора АО «Чистый город плюс» от размещения отходов производства и потребления в водоохранной зоне реки Ишни в Ростовском районе. Информация об этом содержится в ответе на запрос уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина, к которому обратились местные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

Полигон твердых коммунальных отходов находится вблизи деревни Уваиха рядом с «Ростовским оптико-механическим заводом» и работает законно. На нем утилизируют мусор из Ростовского, Борисоглебского районов и Переславля-Залесского. Как установила проверка Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры, часть полигона расположена в водоохранной зоне реки Ишни, что запрещено Водным кодексом. Река Ишня впадает в крупнейшее озеро Ярославской области Неро. Как сообщили омбудсмену в прокуратуре, по итогам представления «на текущий год запланированы мероприятия по разработке проекта рекультивации части полигона, находящейся в водоохранной зоне р. Ишня». Омбудсмен говорит, что местные жители обеспокоены соседством полигона с рекой.

«Ростовцев очень беспокоит, что свалка все ближе подбирается к реке Ишня, впадающей в озеро Неро, а, значит, ядовитые стоки грозят отравить природные источники и значительно ухудшить качество питьевой воды»,— говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

Как сообщается в ответе прокуратуры, проверка департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области в сентябре 2022 года не обнаружила в акватории Ишни следов фильтрата (жидкости, получающейся в результате разложения отходов — прим. «Ъ-Ярославль») с полигона.

Алла Чижова