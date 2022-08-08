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Коммерсантъ FM
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Ставить будет некуда

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении борьбы с манипулированием спортивными соревнованиями

Российские власти намерены жестче бороться с так называемым манипулированием результатами соревнований, дав возможность спортивным федерациям получать от букмекеров информацию о сделанных участниками состязаний, а также судьями и тренерами ставках. Из-за них уже были наказаны несколько футболистов, выступающих в низших лигах и на молодежном уровне. Однако источники “Ъ” в букмекерском бизнесе подтверждают, что проблема с не соответствующими этическим кодексам федераций ставками существует, возможно, даже на элитном уровне.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На рассмотрение в Государственную думу РФ внесены поправки к федеральному закону «О физической культуре и спорте». Они подготовлены профильным комитетом Госдумы, а среди авторов значатся его глава Дмитрий Свищев, а также еще несколько человек, в том числе имеющих богатый спортивный бэкграунд — таких как знаменитый биатлонист Антон Шипулин. Законопроект посвящен теме так называемого манипулирования результатами спортивных состязаний. В это понятие входит, например, организация договорных матчей, ответственность за которую закреплена как в Уголовном кодексе РФ, так и в регламентах федераций.

В данном случае, однако, депутаты концентрируются на узком аспекте — ставках на исход состязаний (запрещены Законом о спорте для лиц, непосредственно причастных к ним). Законопроектом предусматривается расширение полномочий общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и организаторов официальных спортивных соревнований. Им предлагается обеспечить право посредством «мотивированного письменного запроса» требовать необходимую информацию о заключенных пари на официальных спортивных соревнованиях спортсменами, судьями, тренерами, руководителями спортивных команд и спортивными агентами. Запрос будет направляться в публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр», занимающуюся надзором и их проведением. Напрямую в этот орган смогут обратиться лишь федерации, которые будут выполнять и функции посредника для остальных структур.

Дмитрий Свищев, объясняя пресс-службе Госдумы смысл законопроекта, сказал, что «обязанность бороться с "договорняками" у федераций есть, а полномочий недостаточно», поскольку «узнать, кто, где и на что делает ставки» они не могут — «по закону у них нет прав».

«И мы хотим их дать. Особенно это касается тех федераций, на чьи виды спорта болельщики ставят больше всего: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол»,— сообщил господин Свищев. Он подчеркнул, что авторы поправок при их подготовке «общались с федерациями» и знают, что они в них «заинтересованы»: «Мы хотим, чтобы российский спорт был чистым, честным и зрелищным. И в нем не должно быть места корыстным целям спортивных менеджеров или кого-то еще».

А Борис Пайкин, соавтор законопроекта, заявил ТАСС, что деятельность спортивных федераций по борьбе со ставками спортсменов и членов команд была бы эффективнее, если бы они получили доступ к данным «Единого регулятора азартных игр». При этом, по его словам, поправки приобрели достаточную актуальность, потому что, к примеру, «только за последние полтора года стало известно о дисквалификации семи спортсменов и менеджера футбольных клубов, которые были наказаны за данное нарушение».

Профильное законодательство, регулирующее букмекерскую деятельность, вновь ужесточается

Скандалы, связанные со ставками, действительно периодически происходят в отечественном футболе, правда, в тех его эшелонах, которые не привлекают повышенного внимания. Так, в июне Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал на полгода условно двух игроков московской команды «Строгино-М», выступающей в молодежном первенстве страны,— Никиту Азембловского и Арсения Колотушу — за игру в букмекерской конторе. Они поставили на победу своей команды в матче против «молодежки» «Ахмата», найдя выгодный коэффициент на такой исход. «Строгино-М» и вправду добилось выигрыша.

А в 2020 году РФС применил санкции за ставки на игры своей команды трех игроков пятигорского клуба «Машук-КМВ» из третьего по статусу дивизиона. Ярослав Малолетков и Роман Демидов были отстранены на год, Даниил Лезгинцев — на два года.

Источник “Ъ” в букмекерском бизнесе подтвердил, что проблема ставок «заинтересованными лицами», по крайней мере в футболе, «существует».

Причем он знает о случаях, когда их делали «игроки клубов высшего дивизиона». «Далеко не всегда это означает именно договорной матч, но, как бы то ни было, ставки нарушают этические принципы, с этим надо бороться»,— пояснил собеседник “Ъ”, считающий, что «с технической точки зрения трудностей с обеспечением федераций соответствующей информацией возникнуть не должно».

Алексей Доспехов

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