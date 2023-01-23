Краевое отделение «Движения первых» возглавил бывший директор центра из Пермского района

В Пермском крае открылось первое в регионе первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ). Отделение начало работу на базе Молодежного ресурсного центра в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран губернтор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель регионального отделения «Движение первых» Александр Мясников

Фото: пресс-служба губернатора пермского края губернтор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель регионального отделения «Движение первых» Александр Мясников

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Еще четыре первичных отделения «Движения первых» откроются на этой неделе в Лысьве, Чусовом, Чайковском и Краснокамске.

Председателем регионального отделения «Движение первых» в Пермском крае стал Александр Мясников. Ранее Александр Мясников занимал должность директора в детско-юношеском центре «Импульс» Пермского муниципального округа. С поста директора «Импульса» господин Мясников ушел в июне 2022 года. Также он долгое время возглавлял детскую общественную организацию - АНО «Юнпресс Пермь». Александр Мясников в 2009 году окончил Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет с квалификацией учитель русского языка и литературы.