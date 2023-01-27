Мультсериал «Симпсоны» продлили на два сезона

Самый длинный мультсериал в истории американского телевидения — «Симпсоны» — продлен еще на два сезона, 35-й и 36-й, сообщает Variety со ссылкой на заявление президента отдела сценарного программирования Fox Entertainment Майкла Торна. Помимо «Симпсонов» Fox собирается также продлить на два сезона мультсериалы «Гриффины» и «Закусочная Боба», сообщил господин Торн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мультфильм «Симпсоны»

Фото: 20th Century Fox Television Мультфильм «Симпсоны»

Фото: 20th Century Fox Television

«Этим трио продлений мы отмечаем превосходство нашей анимации на Fox, наше замечательное давнее партнерство с 20th Television, а также блестящих создателей и невероятные голоса, стоявшие за нашими любимыми мультсериалами»,— говорится в заявлении Майкла Торна.

Первый сезон «Симпсонов» вышел на телеканале FOX в 1989 году. С тех пор было выпущено уже 34 сезона, или около 750 серий мультсериала. Журнал Time в 1998 году назвал «Симпсонов» лучшим телевизионным сериалом XX века.

Эрдни Кагалтынов