Высшее муниципальное образование

Краевые власти определяются с основным претендентом на должность председателя Совета муниципальных образований Прикамья. Этот пост стал вакантным в связи с переходом действующего руководителя совета, главы Добрянки Константина Лызова в администрацию губернатора. Сейчас обязанности председателя исполняет глава Кунгурского округа Вадим Лысанов. Среди кандидатов может оказаться глава Перми Алексей Демкин. По информации «Ъ-Прикамье», он готов возглавить совет, если получит соответствующее приглашение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов покинул должность. Вчера, 26 января, окружная дума поддержала решение руководителя муниципалитета о досрочной отставке. Об этом сообщается на странице администрации городского округа «ВКонтакте». Уход главы с должности связан с его переходом в администрацию губернатора Пермского края, на пост замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Константин Лызов возглавлял Добрянский район с 2011 года. До этого он работал главой Добрянского городского поселения. Конкурс по выбору нового руководителя Добрянки будет объявлен в начале февраля на внеочередном заседании думы. Исполнять обязанности главы до проведения конкурса будет первый заместитель главы администрации Николай Поздеев.

Ранее Константин Лызов, в связи с уходом с муниципальной службы, досрочно сложил полномочия председателя Совета муниципальных образований Пермского края. Это решение было принято 23 января на заседании правления совета. Исполняющим обязанности руководителя совета назначен глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.

Утвердить руководителя совета муниципальных образований планируется на съезде объединения в апреле. Среди кандидатов упоминался в СМИ глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. По информации «Ъ-Прикамье», в числе кандидатов может оказаться и глава Перми Алексей Демкин.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что им ничего не известно об этом.

Собеседник, близкий к мэрии, утверждает, что господин Демкин готов возглавить совет, если получит соответствующее предложение. «Но думаю, что эта должность ценнее для глав других муниципалитетов, чем для руководителя краевой столицы»,— добавил источник.

Получить комментарий господина Лысанова не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона. Константин Лызов заявил «Ъ-Прикамье», что не знает о возможном интересе Алексея Демкина к должности председателя совета.

Совет муниципальных образований Пермского края был создан в 2006 году в соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Как указано на сайте структуры, «совет выражает, представляет и защищает интересы муниципальных образований региона», а также «организует и координирует эффективное взаимодействие органов государственной, муниципальной власти и населения». Кроме того, это единственная некоммерческая организация в Пермском крае, обладающая правом законодательной инициативы. Алексей Демкин входит в правление совета и является председателем палаты городских округов.

«Пермь — крупный муниципалитет, но он никогда не доминировал и не претендовал на первые позиции в совете. Все-таки проблемы небольших населенных пунктов, сельских территорий значительно отличаются от проблем мегаполисов»,— полагает политтехнолог Олег Борисенко.

Политолог Сергей Ильин отмечает, что пост председателя совета муниципальных образований — «прежде всего общественная нагрузка, но при этом требует вполне определенного времени и организационных усилий». «Совет глав территорий зарекомендовал себя как консультативный орган, в котором формальный председатель одновременно является и неформальным лидером среди муниципальных чиновников Пермского края. Так сказать, аксакалом. На данный момент обсуждается несколько кандидатур»,— поделился эксперт.

Константин Кадочников