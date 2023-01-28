От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон

Гигантский айсберг размером с Большой Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде, сообщила Британская антарктическая служба (BAS). Событие произошло вечером 22 января, когда трещина, известная как Chasm-1, полностью прошла через шельфовый ледник. Она оставалась стабильной в течение нескольких десятилетий наблюдений, однако в последние годы начала расходиться. Из-за этого в 2016 году BAS решила отодвинуть на 23 км находившуюся неподалеку британскую исследовательскую станцию Halley. Ученые не связывают произошедшее с климатическими изменениями и считают скорее естественным поведением арктического шельфа. Еще один крупный айсберг (1,27 тыс. кв. км) откололся от него два года назад.

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Следует добавить, что отколовшийся айсберг нельзя назвать самым большим за всю историю наблюдений. Крупнейшим официально считается айсберг B-15 площадью 11 тыс. кв. км, что примерно соответствует площади Ямайки. Он откололся в 2000 году от ледника Росса. Также известно, что в 1956 году в районе Антарктиды американский ледокол обнаружил айсберг предположительной площадью более 31 тыс. кв. км. В то время еще не было спутников для наблюдения, и он не был подробно изучен.