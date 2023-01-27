ЕС на полгода продлил санкции против России

Совет ЕС продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры в отношении отдельных отраслей экономики РФ. Они были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и значительно расширились с февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Сейчас санкции подразумевают ограничения в сферах торговли, финансов, промышленности, транспорта, касаются поставок технологий, товаров двойного назначения и предметов роскоши. Они также включают запрет на импорт или транспортировку по морю российской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов в ЕС, отключение от SWIFT части российских банков, а также приостановку вещания и лицензий в Евросоюзе нескольких российских СМИ.

В дополнение к экономическим санкциям в отношении России ЕС ограничил экономические отношения с неподконтрольными Киеву территориями, присоединенными к России (ЛНР и ДНР, а также Крым и Севастополь), ввел индивидуальные ограничительные меры (заморозка активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.

С 24 февраля Евросоюз принял ряд беспрецедентных пакетов санкций в ответ на ввод войск России на Украину. В настоящий момент их девять. Десятый находится на стадии подготовки. Он будет направлен на закрытие имеющихся лазеек. На фоне вооруженного конфликта на Украине ЕС также вводит санкции против Белоруссии.

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Дарья Эрозбек