РКН заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков о российской армии

Роскомнадзор объяснил блокировку сайтов американских спецслужб тем, что они распространяли фейки о российской армии. Ранее ведомство заблокировало сайты Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследования и платформы для борьбы с терроризмом и контрразведки Госдепа США.

«На этих ресурсах были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие вооруженные силы Российской Федерации»,— говорится в сообщении Роскомнадзора в ответ на запрос «Интерфакса». Кроме того, как считают в ведомстве, на этих сайтах распространялись материалы, «направленные на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ».

При проверке на сайте Роскомнадзора домены cia.gov, fbi.gov и rewardsforjustice.net обозначены как заблокированные. По данным «Роскомсвободы» (признано Минюстом иностранным агентом), в 2022 году российские власти заблокировали 247 тыс. интернет-ресурсов.

Анастасия Ларина