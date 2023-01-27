Топ-менеджер ДСК и бывший вице-мэр Воронежа Сергей Крючков может стать кандидатом на пост главы города

В конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Воронежа ждут полного пакета документов от заместителя гендиректора по развитию АО «Домостроительный комбинат» (один из крупнейших застройщиков региона) Сергея Крючкова. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в региональной и городской власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До перехода в ДСК Сергей Крючков (в центре) продолжительное время работал в мэрии Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ До перехода в ДСК Сергей Крючков (в центре) продолжительное время работал в мэрии Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Крючков с 2010 до 2015 года уже работал в мэрии Воронежа, последняя должность там — первый вице-мэр по городскому хозяйству. Затем до октября 2017 года он возглавлял региональный фонд капремонта, в 2018-2019 годах был генеральным директором ДСК, а позже уступил этот пост депутату гордумы Андрею Соболеву. В компании пообещали «Ъ-Черноземье» прокомментировать выдвижение кандидатуры топ-менеджера на конкурс позднее.

Господин Крючков может стать четвертым кандидатом на должность главы города. Ранее документы предоставили нынешний мэр Вадим Кстенин, руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев и общественный деятель Илья Наумов, зарегистрированный в качестве самозанятого. Конкурс назначен на 2 марта, текущие полномочия Вадима Кстенина заканчиваются 4 апреля. Все кандидаты на должность мэра должны подать документы до 1 февраля.

Андрей Цветков, Олег Мухин