Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему растет доля площадей, отданная под магазины, рестораны, салоны красоты и другую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Доля площадей, отданных под коммерческую инфраструктуру, в масштабных новостройках высокого класса составляет 10% от общего объема. В среднем по рынку, по данным экспертов компаний AEON Development и RRG, данный показатель не выше 7%. Исторически в высокобюджетных проектах ритейл и сервисы были ограничены, но тренд на укрупнение и вывод в реализацию ЖК, где до 2 тыс. лотов, изменили ситуацию.

Жилые премиальные комплексы растут как по площади застройки, так и по количеству этажей в них. И для обеспечения комфорта жителей башен требуются рестораны и магазины, спортивные центры и салоны красоты — все, что обычно можно найти в целом квартале или районе. Только в случае с высотками они должны быть расположены на первых этажах.

Концепция инфраструктуры во многом зависит от количества жителей и объема внешнего трафика, доступности территории дома, а также от конкурентного окружения — торговых центров возле новостройки. Основной площадкой для развития инфраструктурного ритейла ранее традиционно были проекты комфорт и бизнес-класса. В премиальных ЖК он был исторически ограничен. Во-первых, дома возводились на небольших участках. Во-вторых, в камерных проектах не было возможности планировать обширную инфраструктуру.

Но на рынке фиксируется корректировка тренда — премиальные проекты становятся все более масштабными, а вместе с ними растет и число коммерческих помещений. Пионерами тренда стали крупные проекты в Филях и Лужниках, а также на Ленинградском шоссе и в районе Павелецкой площади. Эксперты отмечают, что увеличенный объем инфраструктуры оказывается важной частью жилого комплекса как продукта, а также значимым конкурентным преимуществом.