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Коммерсантъ FM
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США, ЕС и G7 начали обсуждение потолка цен на нефтепродукты из России

США приступили к обсуждению со странами Евросоюза (ЕС) и G7 вопроса о введении ценовых ограничений на российские нефтепродукты, сообщила в ходе визита в ЮАР министр финансов США Джанет Йеллен. Однако в настоящее время никаких конкретных договоренностей о потолке цен стороны не достигли.

«Я не буду вдаваться в подробности, мы ведем обсуждения со всеми нашими партнерами — с коалицией G7+ и европейским сообществом — о том, какой уровень ограничения цен будет подходящим»,— сказала госпожа Йеллен (цитата по ТАСС).

С 5 февраля вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт продуктов нефтепереработки из России и будут установлены предельные цены на экспорт в третьи страны дизельного топлива, нафты (продукт нефтепереработки, получаемый на первой стадии перегонки нефти) и мазута. По информации Bloomberg, стоимость российского дизельного топлива ограничат на уровне $100 за баррель, а нефтепродуктов — на уровне $45 за баррель.

Уже действуют ограничения цен на российскую нефть, перевозимую морем. Потолок установили на уровне $60 за баррель. Эмбарго вступило в силу 5 декабря 2022 года.

О том, какими будут последствия ограничения цен на топливо,— в материале «Ъ FM» «Нефтепродуктам определили свой потолок».

Милена Костерева

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