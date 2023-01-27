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Коммерсантъ FM
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Без прошлого и будущего

Дмитрий Буткевич — о выставке «Не оглядывайся назад»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о художниках, чьи работы представлены в рамках экспозиции в SISTEMA Gallery.

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Фото: Иван Покидышев, «Не смотри».

Фото: Иван Покидышев

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Фото: Иван Покидышев, «Не смотри».

Фото: Иван Покидышев

В довольно молодой столичной галерее SISTEMA открылась групповая выставка под названием «Не оглядывайся назад». На ней представлены работы живописцев Леонида Ротаря и Ивана Покидышева, скульптора Владимира Бродарского, композитора и графика Алексея Ретинского. Как говорит руководитель и куратор галереи Анастасия Волкова, это про тот момент времени, который можно уловить только здесь и сейчас:

«Я рада приветствовать вас на выставке "Не оглядывайся назад", которая проходит в нашей галерее. Основная ее тема — темпоральность, точнее, отсутствие темпоральности. Все художники на этой выставке пытаются запечатлеть моменты, которые есть здесь и сейчас, не оглядываясь на прошлое и не заглядывая в будущее. В данном случае, даже если художник вдохновляется какими-то сюжетами из прошлого, даже если он использует какие-то референсы, которые относятся к мифологии либо же к библейским сюжетам, он их перерабатывает и пересматривает по-своему настолько, что они становятся частью сегодняшнего дня, входят в историю как какой-то сюжет, который мог произойти в сегодняшнем дне».

В проекте участвуют художники разного возраста и творческих биографий. Ротарь был экспонентом легендарных Айдан- и Якут-галерей еще в 90-е. Его живопись можно, наверное, сравнить с американским гиперреализмом. Бродарский, который, кстати, как и Ротарь, родом из Молдавии, — питерский скульптор с экспрессионистическими бюстами, иногда в цвете.

Очень интересен 30-летний петербургский художник Покидышев с работами в непривычной технике термографии — изображение, полученное в результате теплового излучения. Выходят странные, отстраненные и в то же время пылающие изнутри портреты и фигурные композиции.

Совершенно неожиданно для меня один из видных современных композиторов-минималистов Ретинский предстает тонким и нервным графиком. В SISTEMA Gallery выставлены ранее не экспонировавшиеся черно-белые листы в смешанной технике. В сопровождении электроакустической композиции «Форма прошедшего времени», созданной специально для этого проекта.

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