На реализацию адресной инвестпрограммы в Воронежской области в 2023 году могут выделить 11,4 млрд рублей

Воронежский губернатор Александр Гусев утвердил адресную инвестпрограмму на три года. В 2023-м на ее реализацию запланировано выделить 11,4 млрд руб. из областного бюджета, сообщило DeFacto со ссылкой на главу региона.

Более 6 млрд руб. в этом году планируется направить на здравоохранение. В числе проектов в этой сфере — строительство стационарного корпуса райбольницы в Поворино, подстанции скорой медпомощи в Воронеже, фельдшерско-акушерских пунктов в селах, хирургического корпуса онкодиспансера, поликлиники на Московском проспекте в Воронеже, стационара для райбольницы в Бутурлиновке. Кроме того, ожидается реконструкция районной больницы в Эртиле.

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