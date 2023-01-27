Песков согласился с Трампом в способности президента США быстро завершить конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он мог бы покончить с конфликтом на Украине за 24 часа. Представитель Кремля заявил, что господин Трамп «недалек от правды», поскольку США могут оказать серьезное влияние на Киев.

«Наверное, теоретически господин Трамп недалек от правды. Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав, скажем так, свою возможность фактически просто давать указания киевскому режиму»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Однако Джо Байден, по мнению Дмитрия Пескова, не желает идти на такой шаг.

В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп 27 января написал, что если бы он был действующим президентом США, то «смог бы договориться о конце этого ужасного конфликта в течение 24 часов».

Ранее 45-й президент США осудил решения американских и немецких властей, заявив, что поставки на Украину танков приведут к ядерной эскалации. «После танков будут ядерные бомбы... Покончите с этой безумной войной сейчас. Это так легко сделать»,— написал он в своей соцсети.

25 января США и Германия объявили о поставках на Украину тяжелой военной техники. Вашингтон отправит Киеву танки Abrams, Берлин — танки Leopard 2. Вслед за этим о поставках на Украину танков начали объявлять и другие союзники. Некоторые танки прибудут в страну уже к началу весны.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек