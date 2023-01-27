Бывший схимонах Сергий приговорен к 7 годам колонии за разжигание ненависти

Бабушкинский суд в Москве вынес вердикт по делу экс-схиигумена Сергия (Николая Романова). Его признали виновным по делу о возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и приговорили к семи годам лишения свободы. Его помощник Всеволод Могучев осужден на пять лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший схиигумен Сергий

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Бывший схиигумен Сергий

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ранее Измайловский райсуд Москвы приговорил в ноябре 2021 года экс-схиигумена к трем годам и шести месяцам колонии за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду.

Напомним, поводом для возбуждения дела об экстремизме стали шесть видеороликов, которые в 2019–2020 годах записал основатель Среднеуральского монастыря Сергий и которые выложил в интернет Всеволод Могучев. Следствие посчитало, что они создали ОПГ, деятельность которой носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни к иудеям, католикам и мусульманам.

Подробнее о деле экс-схиигумена Сергия — в публикации «Ъ» «Бывшему схиигумену примерили новый срок».

Илья Смирнов, Екатеринбург