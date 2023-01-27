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Коммерсантъ FM
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СМИ: напавший на посольство Азербайджана в Тегеране думал, что в нем удерживают его жену

Мужчина, напавший сегодня утром на посольство Азербайджана в Тегеране, сделал это по семейным причинам. Он думал, что в здании диппредставительства находится его жена. Об этом, как пишут иранские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, задержанный рассказал в ходе предварительного следствия.

«В апреле этого года моя жена отправилась в посольство Азербайджана в Тегеране и не вернулась домой. При моих неоднократных визитах в посольство я не получил от них никакого ответа и думал, что моя жена находится в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране и не желает со мной встречаться. Сегодня утром я решил пойти в посольство с заранее приготовленным автоматом Калашникова»,— приводит издание Asriran слова задержанного.

Ранее мужчина объяснял нападение личными и семейными проблемами. В здание посольства он вошел вместе с двумя малолетними детьми.

В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения. По факту нападения инициировано расследование.

Андрей Сапожников

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