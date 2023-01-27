Киргизия и Узбекистан окончательно определили государственную границу

Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации межгосударственной границы, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. Стороны также подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев

Фото: Министерство иностранных дел Киргизской республики Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев

Фото: Министерство иностранных дел Киргизской республики

«Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации государственной границы и обменялись ратификационными грамотами к договору о границах. Таким образом мы поставили точку в вопросе границ»,— сказал господин Жапаров по итогам встречи с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеёвым в Бишкеке (цитата по «РИА Новости»).

Глава Киргизии подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном является одним из приоритетных направлений внешней политики страны. По словам господина Жапарова, завершение делимитации «сыграет ключевую роль в развитии братских отношений» между двумя странами и «будет способствовать стабильности и безопасности в Центральной Азии».

Проект соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном был одобрен комитетом парламента Киргизии по международным делам и обороне в октябре прошлого года. В соответствии с соглашением Киргизия передает Узбекистану землю под Кемпир-Абадским водохранилищем, площадь которого составляет около 4,5 тыс. га, и получает 19,7 тыс. га другой земли. Против передачи водохранилища выступила киргизская оппозиция, заподозрив власти в предательстве национальных интересов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Защитники водохранилища отправились под арест».

Милена Костерева