Свердловский губернатор отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил свой указ о проведении Всемирной летней Универсиады в Екатеринбурге. Информация об этом размещена на портале правовой информации. Спортивные соревнования должны были пройти в августе нынешнего года, однако после начала военной спецоперации на Украине исполнительный комитет FISU отложил право уральской столицы на проведение мероприятий.
Евгений Куйвашев
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Власти региона готовились к проведению XXXII Всемирных летних студенческих игр на протяжении нескольких лет, возводя спортивные объекты и общежития для размещения спортсменов. На эти цели потребовалось более 34 млрд руб.
После переноса сроков проведения Универсиады президент РФ Владимир Путин распорядился провести в Екатеринбурге Международный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд из стран БРИКС, ШОС, СНГ. Соревнования пройдут по 14 видам спорта с 19 по 31 августа.