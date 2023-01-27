Свердловский губернатор отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил свой указ о проведении Всемирной летней Универсиады в Екатеринбурге. Информация об этом размещена на портале правовой информации. Спортивные соревнования должны были пройти в августе нынешнего года, однако после начала военной спецоперации на Украине исполнительный комитет FISU отложил право уральской столицы на проведение мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Евгений Куйвашев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Власти региона готовились к проведению XXXII Всемирных летних студенческих игр на протяжении нескольких лет, возводя спортивные объекты и общежития для размещения спортсменов. На эти цели потребовалось более 34 млрд руб.

После переноса сроков проведения Универсиады президент РФ Владимир Путин распорядился провести в Екатеринбурге Международный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд из стран БРИКС, ШОС, СНГ. Соревнования пройдут по 14 видам спорта с 19 по 31 августа.

Илья Смирнов, Екатеринбург