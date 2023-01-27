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Коммерсантъ FM
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Свердловский губернатор отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил свой указ о проведении Всемирной летней Универсиады в Екатеринбурге. Информация об этом размещена на портале правовой информации. Спортивные соревнования должны были пройти в августе нынешнего года, однако после начала военной спецоперации на Украине исполнительный комитет FISU отложил право уральской столицы на проведение мероприятий.

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Евгений Куйвашев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Власти региона готовились к проведению XXXII Всемирных летних студенческих игр на протяжении нескольких лет, возводя спортивные объекты и общежития для размещения спортсменов. На эти цели потребовалось более 34 млрд руб.

После переноса сроков проведения Универсиады президент РФ Владимир Путин распорядился провести в Екатеринбурге Международный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд из стран БРИКС, ШОС, СНГ. Соревнования пройдут по 14 видам спорта с 19 по 31 августа.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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