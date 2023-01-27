Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и вейпы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 марта повышает ставки акцизов на сигареты и папиросы на 2%, на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%.

Сейчас акциз на сигареты и папиросы составляет не менее 3467 руб. за 1 тыс. штук. Теперь ставку поднимают на 2%, до не менее 3536 руб. за 1 тыс. штук (около 3,5 руб. за одну сигарету и около 71 руб. за пачку сигарет из 20 штук). В 2024 году акциз вырастет до 3678 руб., в 2025-м — до 3825 руб.

Ставка для систем нагревания табака сейчас составляет 7839 руб. за 1 кг. В 2023 году акциз на жидкости для вейпов будет установлен на уровне 8669 руб. за 1 кг, в 2024-м — 9016, в 2025-м — 9377 руб.

Закон также предусматривает увеличение ставки акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина. Сейчас он составляет 18 руб. за 1 мл. С 1 марта 2023 года ставка увеличивается до 20 руб. за 1 мл, с 2024-го — до 21, с 2025-го — до 22 руб.

Об ответственности за торговлю контрафактными сигаретами читайте в материале «Ъ FM» «Нелегальный табак до дела доведет».

Дарья Эрозбек