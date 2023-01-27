Житель Стерлитамака обвиняется в ложных сообщениях о терактах

В отношении 25-летнего жителя Стерлитамака, работающего в столовой стерлитамакской школы №30, возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По материалам дела, в декабре 2022 года на электронную почту школы пришли четыре письма с угрозами о теракте. Полиция и другие экстренные службы, выезжавшие в школу для проверки каждого сообщения, установили, что они ложные. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по республике нашли подозреваемого. Он признался, что отправлял ложные сообщения о терактах из хулиганских побуждений. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Подозреваемому назначат судебно-психологическую экспертизу. Он находится под подпиской о невыезде. По данным «Ъ-Уфа», это Аяз Акчулпанов, работавший в школе поваром.

Майя Иванова

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