Екатерина Шульман стала профессором университета в Казахстане

Политолог Екатерина Шульман (признана иностранным агентом) сообщила, что стала профессором в частном университете в Астане КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева (ранее — Казахский гуманитарный юридический университет). Она будет участвовать в создании курса политологии для бакалавров 2-3 курса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Шульман

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Екатерина Шульман

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«А я, тем временем, улетала из Берлина простым доцентом, а возвращаюсь целым профессором. <...> Доброе руководство КАЗГЮУ предоставило мне живых студентов (очень заинтересованных, по моим первым впечатлениям) и возможность поучаствовать в создании курса политологии для бакалавров 2-3 курса, которые учатся не на политологов, но нуждаются в политологических знаниях»,— написала госпожа Шульман в своем Telegram-канале.

Он отметила, что у нее нет никаких учебных часов в России с середины апреля, а выступления в европейских университетах носят «спорадический характер».

Екатерина Шульман — российский политолог и публицист, специалист по проблемам законотворчества, кандидат политических наук (2013), преподавала на кафедре политических и правовых учений Московской высшей школы социальных и экономических наук, а также на кафедре государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС. Она уехала в Германию в начале апреле 2022 года. Позже, 15 апреля, ее внесли в реестр иноагентов.

Дарья Эрозбек