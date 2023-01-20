В Екатеринбурге начались обсуждения, связанные со строительством небоскреба у «Высоцкого»

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения, связанные со строительством небоскреба рядом с БЦ «Высоцкий». Как указано на сайте администрации Екатеринбурга, на обсуждения вынесли проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — улицы Красноармейской. Напомним, в 2021 году стало известно, что екатеринбургский бизнесмен Андрей Гавриловский планирует построить башню между принадлежащими ему небоскребом «Высоцкий» и ТРЦ «Антей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Один из проектов будущего здания Фото: Проектная документация / АБ Старт Один из проектов будущего здания Фото: Проектная документация / АСК Академпроект Следующая фотография 1 / 2 Один из проектов будущего здания Фото: Проектная документация / АБ Старт Один из проектов будущего здания Фото: Проектная документация / АСК Академпроект

В администрации «Ъ-Урал» подтвердили, что обсуждения проводятся по данному проекту. «В границах данного планировочного элемента предусмотрено строительство общественно-делового центра вблизи бизнес-центра "Высоцкий"», — прокомментировали в мэрии.

Согласно данным на сайте администрации, общественные обсуждения пройдут с 20 января 17 февраля. Прием предложений и замечаний начнется с 27 января. «Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 27 января по 7 февраля включительно», — говорится на сайте администрации.

Как заявлял ранее господин Гавриловский, объем инвестиций в строительство нового небоскреба составит около $200 млн. Площадь 47-этажного здания составит около 60 тыс. кв. м. В октябре прошлого года уральские и столичные архитекторы представили на форуме 100+ Techno Build несколько вариантов того, как может выглядеть небоскреб «Высоцкий 2».

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Спасибо, что второй».

Мария Игнатова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте