Бейсджампер из Екатеринбурга разбился во время прыжка в Дубае

Известный бейсджампер из Екатеринбурга 34-летний Николай Иваненко разбился в результате прыжка, сообщили близкие спортсмена на его странице во «ВКонтакте». Инцидент произошел 25 января в Дубае (ОАЭ). Портал Е1.ru сообщает, что уралец погиб в результате прыжка со скалы.

За свою спортивную карьеру Николай Иваненко совершил несколько сотен прыжков разной сложности и с разной высоты, в том числе с гор, самолетов, небоскребов, воздушных шаров.

Один из самых известных прыжков он сделал с вышки рекламной вывески магазина IKEA во время его закрытия в России.

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