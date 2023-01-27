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Bentley показала Continental GT, посвященный модели 70-летней давности

Компания Bentley показала купе Continental GT, отсылающее к модели Bentley R-Type Continental образца 1953 года.

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Bentley Continental GT Azure

Bentley Continental GT Azure

Фото: Bentley

Bentley Continental GT Azure

Bentley Continental GT Azure

Фото: Bentley

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Bentley Continental GT Azure

Фото: Bentley

Bentley Continental GT Azure

Фото: Bentley

Источником вдохновения для придворного тюнинг-ателье Mulliner послужило купе JAS 949 — 70-летний R-Type Continental из заводской коллекции Heritage Collection. 70 лет назад машину купил швейцарский доктор Роуланду Генину из Швейцарии, который выбрал цвет слоновой кости для кузова и отделку салона красной кожей. Автомобиль имеет 155-сильный 4,6-литровый двигатель и 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Заводские специалисты для современной модели созданы уникальный цвет кузова Old English White, перекликающийся с ретро-спорткаром, сделали особые 22-дюймовые колеса и подобрали оформление салона в духе оригинального купе. Машина имеет деревянный шпон Burr Walnut с открытыми порами, шпон австралийского ореха с прямыми волокнами и вставки из самшита. Дополняют декор золотые вставки Bentley Mulliner. Салон отделан коричневой кожей.

За основу был взят Continental GT V8 в «комфортной» версии Azure. Купе Bentley оснащается 550-сильным 4-литровым V8 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Автомобиль построен в единственном экземпляре и не предназначен для продажи — машина войдет в пресс-парк британского подразделения марки.

Максим Вершинин

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