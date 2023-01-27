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Коммерсантъ FM
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Audi представила кросс-купе-пикап activesphere

Компания Audi представила заключительную модель из линейки фирменных концепт-каров sphere — новинкой стал купе-кроссовер activesphere, способный трансформироваться в пикап.

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Audi activesphere

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Audi activesphere

Фото: Audi

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Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Фото: Audi

Audi activesphere

Фото: Audi

Автомобиль, который по своим габаритам близок к серийному Audi Q8, получил дизайн в стиле остальных прототипов семейства. Особенностью экстерьера модели стали стеклянные вставки на кузове и 22-дюймовые колеса с подвижными аэродинамическими элементами и система Active Back, которая превращает традиционный багажник в открытый грузовой отсек. При необходимости перевезти крупногабаритный груз — например, два велосипеда — стеклянный сегмент крышки багажника сдвигается на заднее стекло, вертикальная дверь превращается в горизонтальный борт, а электропривод выдвигает перегородку за спинками второго ряда сидений. Потайной багажник для лыж встроен в крышу и активируется при необходимости.

Доступ в салон, отделанный в красно-черных тонах, открывают распахивающиеся навстречу друг другу двери, а сам кузов лишен центральной стойки. Activesphere имеет четыре раздельных кресла и для каждого предусмотрен комплект очков дополненной реальности, которые заменяют традиционные приборы — у каждого человека в салоне может быть свой интерфейс в зависимости от потребностей. Управление второстепенными функциями завязано на голосовые команды и жесты. Руль и педали складываются, поскольку прототип имеет автопилот Level 4 (автопилот роботизирован настолько, что все делает сам, но сохраняется возможность управления человеком). Передняя панель играет роль акустической систему и воздуховода климат-контроля, центральный тоннель полностью занят обогреваемыми и охлаждаемыми емкостями под мелочи

Как и другие «сферические» модели, activsphere получил переработанную платформу Premium Platform Electric (PPE), 440-сильную электрическую силовую установку из двух электромоторов и батарею емкостью 100 кВт•ч, обеспечивающую запас хода не менее 600 км. Кроссовер имеет регулируемую адаптивную пневмоподвеску, позволяющую увеличивать дорожный просвет на 40 мм.

Серийных перспектив у Audi activsphere нет, но отдельные дизайнерские и технические решения марка намерена воплотить в грядущих моделях. Напомним, ранее Audi показала раздвижной родстер с автопилотом, концепт-кар skysphere, электрический седан с автопилотом, концепт-кар grandsphere, и концептуальный минивэн Audi urbansphere.

Максим Вершинин

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