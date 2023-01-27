А что с «Лучано»

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов, а также его супруга Гульсина Минниханова и ее компания «Лучано» были включены в новый санкционный список США, в котором упоминаются более 500 граждан России. Как отмечают юристы, активы семьи главы республики в США, если таковые имеются, будут заблокированы. Также глава республики не сможет посещать эту страну. Ранее под санкции США уже попали депутаты Госдумы от республики и сенаторы. В администрации президента Татарстана решение Минфина США не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Обновленный санкционный список был опубликован вчера Министерством финансов этой страны. Под ограничения попали президент Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина. Также санкции были введены против бизнеса госпожи Миннихановой — ООО «Лучано».

США вводят санкции против России с 2014 года, после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе, также ограничения вводятся из-за военной операции на Украине. В обновленный санкционный список США также попали вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава ФСИН Аркадий Гостев, глава концерна «Калашников» Алан Лушников, бизнесмен Сергей Адоньев. Под ограничения также попали компании «Интерроса», организации и лица, связанные с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным. До этого США расширяли санкции против российских лиц и компаний в декабре 2022 года.

В сообщении Минфина США не объясняется, почему президент Татарстана и его супруга включены в санкционный список сейчас.

Рустам Минниханов, как и другие главы российских регионов, поддерживает спецоперацию РФ на Украине. «В этих условиях мы должны обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить наше единство, поддержать принятое руководством страны решение»,— говорил он еще 24 февраля прошлого года. А 23 января этого года господин Минниханов приехал в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава республики доложил, что Татарстан потратил на поддержку СВО 2,5 млрд руб., в том числе на подшефный Лисичанск (территория Луганской народной республики).

Супруга президента республики Гульсина Минниханова, которая регулярно попадает в рейтинг самых богатых женщин РФ по версии Forbes, с 2008 года руководит крупнейшим в Казани СПА-центром «Лучано». В настоящее время комплекс включает в себя отель, спа-салон, салон красоты, фитнес-клуб и ресторан. Сейчас госпожа Минниханова владеет лишь 51% ООО «Лучано». В 2020 году 49% компании она продала за 2,2 млрд руб. бизнесмену Рубену Варданяну через кипрский офшор Santerna Holdings Limited. Гульсине Миннихановой принадлежит и ряд других татарстанских организаций, связанных с индустрией красоты и фитнесом.

В документе Минфина США в качестве места жительства Миннихановых указана не только Казань, но и Москва, а также Франция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Недвижимость в ОАЭ семья президента Татарстана декларировала с 2013 года. Однако в 2020 году сообщалось, что Гульсина Минниханова продала это имущество.

Рустам Минниханов включение в санкционный список США пока не комментировал. В его пресс-службе вчера на запрос „Ъ“ не ответили.

Президент Татарстана далеко не первый из глав субъектов РФ, которые попали под санкции США. Так, 15 декабря в него всклочили 29 российских губернаторов, в том числе главу Чувашии Олега Николаева. «Если даже в минфине США замечают работу главы Чувашской Республики по реализации задач, поставленных президентом по денацификации Украины, то, значит, мы работаем очень хорошо»,— отреагировал тогда господин Николаев.

Санкции США ранее были введены в отношении других представителей Татарстана. Так, в конце сентября в санкционный список попали ректор Казанского федерального университета и экс-сенатор Ленар Сафин, депутаты Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова, Олег Морозов и Марат Нуриев, сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов. Также большинство депутатов Госдумы от республики находятся под ограничениями Евросоюза. Санкции ЕС были наложены на вице-спикера Госсовета и главу фракции «Единой России» Юрия Камалтынова.

«Согласно официальному сообщению, речь идет о внесении в санкционный перечень SDN (список заблокированных лиц). Это наиболее распространенный вид санкций, который применяется со стороны США в отношении физических и юридических лиц, связанных с Россией»,— говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его словам, эти санкции «направлены на блокировку активов, расположенных в США, и распространяются на движимое имущество и недвижимость, банковские и брокерские счета». Такая «заморозка» не предполагает отчуждения права собственности, но препятствует заключению сделок с такими активами.

«Кроме того, вводятся визовые ограничения и возникает так называемый токсичный ореол, который предполагает возникновение рисков применения вторичных (штрафных) санкций в отношении лиц, американских компаний, которые в нарушение установленных ограничений оказывают подсанкционному лицу услуги (в первую очередь финансовые)»,— говорит господин Федюкин.

Также он отмечает, что американские компании не смогут совершать сделки с компаниями, которые контролируются подсанкционными лицами.

Кирилл Антонов