Трансферт в новых границах

Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона, регулирующего порядок выплаты больничных, пособий по беременности и родам, а также пособий при несчастных случаях на производстве и получении профессиональных заболеваний в четырех присоединенных регионах. Объем расходов Социального фонда РФ на эти цели составит 33 млрд руб., при этом собрать страховых взносов с этих территорий планируется вчетверо меньше, 7,5 млрд руб.,— получающийся разрыв будет закрыт трансфертом из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мариуполь, 6 января 2023 года

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Мариуполь, 6 января 2023 года

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В 2023 году Социальный фонд планирует потратить на выплаты пособий по социальному страхованию в присоединенных ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях более 33 млрд руб., следует из внесенного в Госдуму законопроекта. Жители этих регионов смогут получить все основные виды пособий, которые предусмотрены российской системой социального страхования, начиная с 1 марта 2023 года. Это больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, при рождении ребенка, на погребение, по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, а также единовременная страховая выплата. На эти виды выплат будут претендовать:

356 тыс. человек в ДНР,

243 тыс.— в ЛНР,

272 тыс.— в Запорожской области,

166 тыс.— в Херсонской области.

Наибольше расходы Соцфонда — на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (17 млрд руб.). При этом объем взносов, которые фонд планирует получить с работающих на этих территориях, составит только 6,2 млрд руб. Средний размер оплаты больничного в 2023 году оценочно составит 1,3 тыс. руб. в день, пособия по беременности и родам — такую же сумму. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком — 15,4 тыс. руб. в месяц, единовременной выплаты — 22,7 тыс. руб. Как следует из проекта закона, тем, кому к 1 марта 2023 года уже будет назначена какая-то из этих выплат по законодательству региона (больше, чем по новым правилам), она будет сохранена.

До 2025 года правительство устанавливает переходный период, в течение которого больничные и пособия по беременности и родам можно будет оформить на бумаге — в РФ они уже переведены в электронный вид.

Объем расходов фонда по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в новых регионах составит 16,2 млрд руб. при прогнозируемом объеме взносов 1,4 млрд руб. Средний размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием составит 1,5 тыс. руб., единовременной выплаты в связи с утратой трудоспособности — 51,1 тыс. руб. Как и в случае с больничными, предусмотрена норма, по которой размер выплат, уже назначенных до марта 2023 года, может быть пересчитан только в большую сторону.

При начислении выплат жителям присоединенных территорий будет учитываться стаж, полученный как до, так и после вхождения регионов в состав РФ. Для расчета среднедневного заработка Социальный фонд будет использовать данные за период с 30 сентября по 31 декабря 2022 года.

Анастасия Мануйлова