Полет нормальный

Режим закрытия 11 аэропортов юга и центральной части России, а также запрет полетов в Европу для российских авиакомпаний практически не повлияли на пассажиропоток самарского аэропорта Курумоч. Внутрироссийскими направлениями стали пользоваться чаще. Также увеличилось число пассажиров в Армению, Казахстан и Таджикистан. При этом в нескольких крупнейших аэропортах России зафиксированы рекордные показатели пассажиро­потока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарский международный аэропорт Курумоч в 2022 году обслужил 2,9 млн пассажиров. По сравнению с 2021 годом пассажиропоток снизился на 3%. Внутри России стали летать на 2% больше. Самыми популярными направлениями остались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Пассажиропоток в Санкт-Петербург вырос на 26%, в Сочи — на 12%, а в столичные аэропорты — на 6%. Всего внутрироссийскими рейсами воспользовались 2,438 млн человек.

На международном направлении снижение пассажиропотока составило 23% (469 тыс. человек в 2022 году по сравнению с 606 тыс. человек годом ранее). В пресс-службе Курумоча отметили, что сказались отмены привычных туристических маршрутов в первом полугодии. При этом на 35% вырос пассажиропоток в Армению, Казахстан и Таджикистан. По данным направлениям совершили путешествия более 240 тыс. пассажиров.

Данные по пассажиропотоку за 2022 год уже опубликовали почти все крупнейшие аэропорты России. Несмотря на сложившуюся политическую обстановку, в некоторых из них зафиксированы рекордные показатели пассажиропотока. В ПФО самые высокие результаты за всю историю зарегистрированы в Уфе и Казани, где пассажиропоток аэропортов достиг 4,089 млн и 4,018 млн человек соответственно. Впервые с 2012 года Курумоч по пассажиропотоку обогнал красноярский аэропорт Емельяново, обслуживший рекордные 3,092 млн человек. Число перевезенных пассажиров там выросло за год на 13%. В Иркутске пассажиропоток местного аэропорта вырос на 27% и достиг рекордных 2,633 млн человек.

Среди городовмиллионников значительное снижение пассажиропотока аэропорта зафиксировано лишь в Нижнем Новгороде. За год число обслуженных пассажиров там сократилось на 19% — до 1,2 млн ­человек.

Всего в 2022 году в России внутренними авиарейсами воспользовались 95 млн человек. По сравнению с 2021 годом падение составило 16 млн пассажиров, или 17%.

Андрей Сазонов