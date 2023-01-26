Zara вернулась в Самару

Судебные разбирательства ООО «Виктор и Ко Мега Парк» (ТРК «Космопорт») и бренда Zara завершились мировым соглашением. Весной этого года ритейлер вновь откроет магазин на площадях ТРК «Космопорт», но под другим названием, владелец брендов — испанская компания Inditex продала свой бизнес в России эмиратской Daher Group, по сути инициировав ­ребрендинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Весной Zara планирует открыться в ТРК «Космопорт» под новым брендом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Весной Zara планирует открыться в ТРК «Космопорт» под новым брендом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оператор одного из крупнейших в Самаре торговоразвлекательных комплексов «Космопорт» — ООО «Виктор и Ко Мега Парк» заключил с арендаторами — АО «Зара СНГ» (Zara) и ООО «Бершка СНГ» (Bershka) мировое соглашение на условиях возобновления работы, оплаты аренды и т.д.

Ранее «Виктор и Ко Мега Парк» обратился в суд с иском о взыскании долгов за аренду, а также штрафов и убытков. С оператора Zara требовалось взыскать 512 млн руб., включая задолженность за аренду помещения площадью 3641 кв. м, штраф за приостановку деятельности и убытки ТРК.Оператора Bershka представители «Космопорта» просили обязать выплатить за аренду помещения площадью 1450 кв.м около 250 млн руб., включая долги, штраф и убытки. Поскольку ответчики во внесудебном порядке согласились продолжить исполнение взятых на себя обязательств, суд оставил исковые заявления без рассмотрения.

Бренды Zara и Bershka принадлежат испанской компании Inditex, которая 5 марта 2022 года, после начала «специальной военной операции», объявила о приостановке работы своих магазинов в России. В октябре стало известно, что Inditex договорилась о продаже российского бизнеса своему франчайзи — эмиратской группе Daher. Тогда же заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что весной откроются первые несколько сотен магазинов Zara. Вероятно, они будут носить название «Новая мода». По данным «Спарк-Интерфакса», АО «Зара СНГ» уже переименовано в АО «Новая мода». ООО «Бершка СНГ» название не изменило.

Судя по информации «Спарк-Интерфакса», к «Зара СНГ» и «Бершка СНГ» по стране было подано более десятка исков, связанных с неисполнением обязательств по договору аренды. Со всеми истцами ритейлеры смогли договориться. С остальными крупными зарубежными брендами, включая шведский H&M, продолжаются судебные разбирательства. В частности, Арбитражный суд Самарской области рассматривает иск одноименного оператора ТК «Гудок» к ООО «Эйч-Энд-Эм Хеннес энд Мауриц» о взыскании убытков в размере 295 млн руб. В октябре прошлого года суд по требованию ООО «Гуд'Ок» постановил арестовать счета ООО «Эйч-Энд-Эм Хеннес энд Мауриц». В марте шведская компания сообщила о приостановке деятельности в России, а в июле заявила об уходе из РФ, несмотря на действующие договоры аренды. Сама Швеция продолжает наращивать объем военных поставок Украине. В начале января министр Швеции, выступая перед журналистами, сказал, что Украине необходимо больше наступательного оружия от Запада. По его словам, Швеция должна внести в это свой вклад.

Суды не спешат выносить решение, несмотря на то, что в июле президент России Владимир Путин подписал закон, дающий торговым центрам право требовать с иностранных брендов, ушедших из РФ, полную сумму арендной платы или расторгнуть с ними договор аренды в одностороннем порядке без штрафов. До этого, в мае 2022 года, премьер России Михаил Мишустин подтвердил, что, поскольку иностранные ритейлеры из недружественных государств являются крупными арендаторами, владельцы помещений несут существенные потери.

Как поясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, многие международные ритейлеры, так же как Zara и Bershka, занимают выжидательную позицию из-за намерения продолжить в будущем деятельность в России. «Из-за санкций, в целях соблюдения ряда ограничений, многие компании не готовы продолжать свою деятельность в России, при этом закрываться и продавать бизнес также не собираются. Помимо нежелания нести международные репутационные риски причинами также являются проблемы в логистике и во взаиморасчетах с зарубежными поставщиками»,— говорит юрист.

Евгений Чернов