Штраф ставят к стенке

Власти Перми предложили увеличить штрафы за расклейку рекламы в неположенных местах с 1–2 до 5–10 тыс. руб. Свою инициативу чиновники обосновывают необходимостью поддерживать привлекательный облик города, особенно в преддверии его юбилея. Предусмотренное сегодня наказание, по их мнению, не отпугивает правонарушителей. Принимать решение будет заксобрание, так как эту сферу регулирует краевой закон. Пока парламентарии высказываются о предложенных пермской мэрией поправках более единодушно, чем о ранее утвержденном пятикратном увеличении штрафов за безбилетный проезд. Вместе с тем, они отмечают, что только ужесточение наказания решить проблему незаконной рекламы не поможет, и решать ее нужно комплексно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация Перми подготовила и внесла на рассмотрение в заксобрание региона инициированный главой города Алексеем Демкиным законопроект о внесении изменений в ст. 6.8.1 закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Данной статьей установлено административное наказание за нанесение на фасады зданий и сооружений надписей и изображений, а также расклейку на них объявлений, афиш и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест. За совершение таких правонарушений статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан 1–2 тыс. руб., на должностных лиц — 10–15 тыс., на юридических лиц — 20–30 тыс. руб.

В мэрии предлагают увеличить размер штрафа для граждан до 5 тыс. руб. за первое правонарушение такого рода и до 10 тыс. руб. за повторное. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что изменения необходимы для снижения количества незаконно размещенных объявлений на фасадах зданий и других сооружений, например, остановочных павильонов. В качестве аргумента в пользу повышения штрафов в администрации указывают на необходимость поддерживать привлекательный облик города, особенно в преддверии 300-летия Перми.

Перед разработкой законопроекта городские власти провели мониторинг протоколов, составленных по статье, в которую предложено внести поправки. По итогам мониторинга установлено, что все протоколы были составлены в отношении лиц, осуществляющих расклейку объявлений в не установленных для этих целей местах. Более половины протоколов, 53% от их общего числа, было составлено в отношении расклейщиков, ранее уже привлекавшихся к ответственности за аналогичное правонарушение в течение года. За какой период проводился мониторинг, сколько было составлено протоколов и сколько штрафов удалось взыскать в бюджет, в пресс-службе мэрии не уточнили.

Сам Алексей Демкин, комментируя инициированный им законопроект, пояснил, что предусмотренное сегодня наказание «не останавливает нарушителей и не мотивирует расклейщиков перестать этим заниматься». «Значит, будем увеличивать наказание в разы. Человек должен понимать, что проще сменить род деятельности, чем работать в минус и платить штрафы. Рассчитываю, что депутаты Законодательного собрания нас поддержат»,— написал мэр в своем telegram-канале.

Ранее заксобрание поддержало предложение пермских властей в пять раз увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. С 16 июля 2022 года штраф при первом нарушении составляет 2,5 тыс. руб., при повторном — 5 тыс. руб. (ранее 500 руб. и 1 тыс. руб. соответственно). Отметим, что существенного пополнения городской казны за счет этого достичь не удалось: всего за 2022 год в отношении безбилетников в Перми было составлено 15,6 тыс. протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 26,7 млн руб., но взыскать, по данным на середину января, удалось лишь 3,1 млн руб. (12% от назначенной суммы штрафов). В администрации объясняли, что такая разница связана с длительной процедурой взыскания штрафов.

Опрошенные «Ъ-Прикамье» депутаты сообщили, что новые поправки, предложенные администрацией Перми, на их рассмотрение еще не поступали, и они знакомы с инициативой только по сообщениям в СМИ.

Зампредседателя комитета заксобрания по государственной политике и местному самоуправлению Николай Благов заявил, что, вероятнее всего, проголосует за предлагаемые изменения и будет убеждать коллег тоже их поддержать. «Речь идет о справедливом наказании тех, кто нарушает закон. Таких людей защищать не нужно. Тем же, кто закон соблюдает, абсолютно нечего бояться штрафов, какого бы размера они ни были»,— говорит господин Благов.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Вероника Куликова, ранее выступавшая против повышения штрафов для безбилетников, полагает, что в случае со штрафами за незаконную расклейку рекламы решать проблему нужно комплексно: не только ужесточать наказание за нарушения, но и увеличивать число информационных досок и стендов для законного размещения объявлений. «Также, на мой взгляд, следует дифференцированно подходить к размерам штрафов. Одно дело, когда речь идет о размещении коммерческой рекламы. Другое — когда объявления расклеивают граждане, находящиеся в сложной ситуации, например, размещают сообщения о пропаже и поиске людей, домашних животных и так далее. Кроме того, остается вопрос с администрированием самих штрафов. Важно, чтобы в итоге издерж­ки на взыскание штрафов не превысили объем бюджетных поступлений»,— отмечает госпожа Куликова.

В Пермском крайсовпрофе, который также был против увеличения штрафов за безбилетный проезд, новую законодательную инициативу городских властей одобряют. «Полностью поддерживаю. Незаконно расклеенные повсюду листовки очень портят облик города»,— считает председатель организации Михаил Иванов. Он уверен, что повышение штрафов сделает борьбу с данными правонарушениями более эффективной.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на февральском пленарном заседании Законодательного собрания.

Екатерина Артемова