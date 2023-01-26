Маш-бросок

Территория ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) частично может подвергнуться реновации. Промышленники рассматривают вариант переноса производственных мощностей предприятия с «исторической» первой площадки на территорию бывшего велозавода «Велта». Часть первой площадки предприятия может быть изъята в государственную или муниципальную собственность для размещения подъездов к новому мосту через Каму. По данным «Ъ-Прикамье», эти решения будут реализованы после продажи конкурсной массы обанкротившегося ФГУП новому собственнику, на которую уже есть несколько претендентов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О возможном изъятии части промышленной площадки ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» для госнужд «Ъ-Прикамье» рассказали близкие к предприятию источники. По их данным, речь идет о части территории, которая примыкает к Каме и пермскому порту. Как говорят собеседники, она может быть подвергнута реновации и использована для строительства дороги к новому Камскому мосту, начало строительства которого планировалось на 2024 год. По их данным, перед изъятием будет необходимо перенести производственные мощности ФГУП с площадки №1 на пром­площадку на территории бывшего велозавода «Велта» (ул. Козьмы Минина, 2а).

Машиностроительный завод им. Дзержинского исторически расположен на площадях бывшего судостроительного предприятия, основанного в 1856 году. Во время первой мировой войны он начал изготавливать взрыватели для артиллерийских снарядов. Сейчас ФГУП производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства. Его имущественный комплекс выставлен на торги. По данным конкурсного управляющего, предприятие заключило контракты по гособоронзаказу на срок до 2024 года, а производственная программа предприятия сформирована до 2028 года. На заводе работают более 700 человек.

Значительная часть производственных мощностей предприятия размещена на первой площадке, которая занимает около 152 тыс. кв. м. На ней расположены 45 зданий 1926–2016 годов постройки. На площадке №2 площадью более 34 тыс. кв. м размещены 19 зданий общей площадью 23,26 тыс. кв. м 1939–1996 годов постройки и 23 сооружения. Идея перенести производство на вторую площадку выдвигалась еще в 2009 году, но развития не получила. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», сейчас она может быть реализована только после того, как имущественный комплекс предприятия выкупит новый собственник. «У конкурсного управляющего таких возможностей на сегодняшний день нет»,— отметил один из источников. При этом земельный участок для нужд государства, по его словам, теоретически может быть изъят и до завершения конкурсного производства. «Вопрос не в том, в каком состоянии находится собственник, а в компенсации стоимости изымаемого по рыночной цене имущества,— рассказывает собеседник «Ъ-Прикамье».— Например, если это будет сделано сейчас, то средства пойдут на ликвидацию кредиторской задолженности. Но в реальности это длительная процедура, таким образом, вопрос, опять же, будет решаться с новым собственником».

Источник рассказывает, что к имущественному комплексу предприятия присматриваются несколько компаний, которые специализируются на производстве вооружения, военной техники и боеприпасов. По данным «Ъ-Прикамье», среди них могут быть структуры, входящие в концерн военно-космической обороны «Алмаз-Антей». С его предприятиями завод Дзержинского уже плотно сотрудничает, при этом кировское АО «Вятское машиностроительное предприятие АВИТЕК» несколько лет было основным партнером ЗиДа.

В краевом министерстве имущества и градостроительной деятельности на вопрос относительно изъятия части первой промплощадки ЗиДа оперативно не ответили.

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева полагает, что если земля, которую могут изъять власти, находится в федеральной собственности и в пользовании ФГУП, то процедура ее изъятия «будет относительно простой».

По словам экс-директора ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадия Кузьмицкого, ранее промышленники рассматривали возможность переноса производственных мощностей ЗиДа на территорию пороховиков. «Но сейчас завод Дзержинского не производит многих образцов, которые изготавливал раньше,— отмечает он.— Если речь идет о простом переносе станков, механического производства, хоть на „Велту“, хоть в другое место, то это можно сделать».

Дмитрий Астахов