Контейнеры устремились в Китай

В ОАО РЖД отмечают резкий рост в начале года контейнерных перевозок в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока и высокий спрос на такие отправки, превышающий возможности вывоза. Только на погранпереход Забайкальск стремится в семь раз больше контейнерных грузов, чем может передать ОАО РЖД. Участники рынка подтверждают, что и перевозки, и спрос растут, и считают, что для увеличения грузопотока нужно задействовать новые погранпереходы, увеличивать подвоз платформ на восток и наращивать вес контейнерного поезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Контейнеропоток на Восточном полигоне в адрес портов на Дальнем Востоке увеличился в январе (по итогам 24 дней месяца) на 80,9%, сообщил замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило. Свой вклад вносят и три дополнительных контейнерных поезда, назначенных в прошлом году в этом направлении и сохраненные на весь 2023 год, отметил он. Господин Шило также обратил внимание на более низкую базу для сравнения — в январе 2022 года российская логистика еще не перестраивалась на восток.

Сейчас спрос на перевозки контейнеров в направлении Дальнего Востока очень высокий, отмечает господин Шило: «Например, на погранпереход Забайкальск можем передавать примерно 240 контейнерных поездов в месяц, а общий объем заявок на этот стык превышает 1,6 тыс.». По китайским пунктам пропуска спрос в разы превышает те параметры, которые согласованы китайской стороной, подчеркивает он. На лесные грузы — пиломатериалы, фанеру, шпон и так далее — сейчас приходится 70% перевозок грузов в контейнерах на Восточном полигоне. По словам Алексея Шило, на февраль намечено совещание с «Китайскими железными дорогами», и ОАО РЖД будет просить о росте числа контейнерных поездов через Забайкальск до десяти в сутки. Также обсуждается возможность загрузки погранперехода Нижнеленинское—Тунцзян, изначально создававшегося под перевозку только угля и руды, контейнерами и лесными грузами.

Алексей Шило, заместитель гендиректора ОАО РЖД, 26 января: «Действительно, мы видим, что ряд ограничений (Китаем) снимается, и в том числе мы видим это и по объему передачи грузов».

Участники рынка подтверждают тренд на рост отправок, хотя по-разному оценивают его темпы. В компании «Евросиб СПб-Транспортные системы» говорят, что отправки увеличились на 15–20%. «Китай активно выходит из пандемийных ограничений, более планово происходит передача поездов, активизируются грузоотправители,— поясняют там.— Виден значительный прирост отправок контейнеров в полувагонах на запад как результат предложенной ОАО РЖД технологии».

«В период перед китайским Новым годом, примерно за полтора месяца, традиционно наблюдается всплеск грузопотока в Китай,— говорит директор по стратегии и развитию FESCO Максим Шишков.— В сам китайский Новый год происходит существенное замедление грузопотоков. Поэтому приведенная динамика закономерна».

При этом участники рынка видят разные способы приведения реального контейнеропотока в соответствие со спросом. «Одним из инструментов может стать увеличение веса контейнерного поезда через увеличение количества вагонов, контроль заполняемости,— полагают в "Евросибе".— Очевидные инфраструктурные решения — с увеличением мощностей, выбором участков — весьма долгосрочная тема, которой нужно заниматься серьезно. Стоимость непринятия решений в прошлые годы весьма высока, что сейчас и ощущается».

Ключевая задача — увеличить количество согласовываемых заявок на отправку платформ в направлении Дальнего Востока, считают в «Трансконтейнере» (входит в ГК «Дело»). «Необходимо развивать новые маршруты — например, погранпереход Нижнеленинское с потенциальной пропускной способностью в одну-две пары контейнерных поездов в сутки,— говорят там.— Регулярные контейнерные перевозки через этот пункт пропуска позволят разгрузить Забайкальск». Важно наращивать груженый экспорт из России через стыки Казахстана с Китаем взамен порожних перевозок: грузовая база по экспорту в Казахстан и транзиту в КНР есть, требуется согласование дополнительно полутора груженых контейнерных поездов в сутки на вагонах «Трансконтейнера» с февраля 2023 года со снижением отправок порожняка. Последние две меры, говорят в компании, создают резервы для пропуска более 100 контейнерных поездов в месяц.

«Любые оптимизационные технологические мероприятия приветствуются, но они не решают вопрос по увеличению грузопотока фундаментально,— говорит исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных перевозок (ЕСП, объединяет крупнейших контейнерных операторов) Сергей Авсейков.— Поэтому для экспорта приоритетный путь — это сбалансированный подход к распределению дефицитного Восточного полигона». Он поясняет, что сейчас дают вывезти 22 поезда в сутки, а необходимо минимум 25.

Наталья Скорлыгина