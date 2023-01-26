Премьер Черногории предложил папе римскому Франциску встретиться с патриархом Кириллом в Подгорице

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович предложил папе римскому Франциску встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Подгорице, сообщает черногорская газета Dan. Свое предложение господин Абазович высказал понтифику на встрече в Ватикане 10 октября 2022 года, папа римский согласился.

«Предлагаю Черногории организовать вашу новую встречу с патриархом русским Кириллом, которая, несомненно, поспособствовала бы миру во всем мире»,— сказал тогда премьер, пояснив, что его страна является примером развития добрососедских отношений и региональной стабильности, что делает ее удачным местом для возможной встречи.

«Могу сразу сказать, что принимаю приглашение Черногории провести новую встречу»,— ответил папа римский Франциск.

Встреча папы и патриарха планировалась на март 2022 года в Иерусалиме, но была отложена, в РПЦ тогда заявили, что надеются на более благоприятные условия для встречи.

Первая и пока единственная встреча папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась на Кубе 12 февраля 2016 года.

Мария Федотова