США ввели визовые санкции против 531 военнослужащего РФ

Госдепартамент США объявил, что в отношении 531 российского военнослужащего вводятся визовые ограничения. Санкции объявлены в рамках очередных ограничений, которые также затронули несколько российских чиновников и бизнесменов и ряд компаний, в том числе ЧВК «Вагнер».

Визовые ограничения в отношении военных вводятся «за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины», сообщает Госдеп. Имена военных не указываются.

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Мария Федотова