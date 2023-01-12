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АвтоВАЗ думает о подзарядке

В Петербурге в будущем может начаться выпуск электрокаров

На площадке бывшего завода Nissan может быть налажен выпуск электромобилей E-Neva. Эксперты считают, что после сертификации автомобиля, организации пула поставщиков и подписания дилерских контрактов понадобится от полугода до года для подготовки производства, однако проблемой может стать наличие комплектующих.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

АО «АвтоВАЗ» дополнительно к выпуску автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на бывшем заводе Nissan обдумывает возможность производства электромобилей, в частности — разработанной концерном «Алмаз-Антей» модели E-Neva, сообщила накануне пресс-служба автоконцерна со ссылкой на слова президента компании Максима Соколова.

В частности, глава АвтоВАЗа подчеркнул, что новая для завода площадка обладает высоким потенциалом. «Компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге электромобиля»,— сказал господин Соколов на вчерашней встрече с председателем Санкт-Петербургского регионального отделения «СоюзМаш» Александром Гуровым и руководителями промышленного блока городского правительства.

Президент АвтоВАЗа также подтвердил планы по началу производства в Санкт-Петербурге во второй половине года нескольких моделей Lada, а также их дальнейшей локализации в 2024–2025 годах, в том числе с привлечением поставщиков из Петербурга и Ленобласти. Ранее компания анонсировала выпуск до конца года на петербургской площадке до 10 тыс. автомобилей — седанов С-класса и кроссоверов D-класса. В качестве партнеров будет выступать пока не названный китайский автопроизводитель, возможно — не один.

Электромобиль E-NEVA был разработан петербургским АО «Обуховский завод» (входит в АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"») и представлен в прошлом году. Параметры электрической силовой установки — 495 л.с. По данным разработчиков, с места до 60 км/ч автомобиль может разгоняться за 2,7 секунды и проезжать без подзарядки до 463 км. Максимальная скорость — 197 км/ч.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что принципиально, наверное, на петербургской площадке можно собирать E-Neva, но для подготовки производства времени потребуется достаточно много, и вопрос в том, найдутся ли для выпуска серийных электрокаров необходимые комплектующие. По мнению независимого автоэксперта Сергея Бургазлиева, для подготовки производства АвтоВАЗу потребуется от полугода до года — при условии прохождения моделью проекта E-Neva сертификации, формирования реестра поставщиков компонентов, наличия всей конструкторской и технологической документации и подписания по крайней мере 35–40 дилерских контрактов. Пока, по сведениям эксперта, ничего из перечисленного нет. «Тем не менее, проект E-Neva мне кажется самым реалистичным в части развития российского электромобилестроения, но необходимо смотреть, что в настоящий момент есть у коллег из E-Neva, кроме прототипов»,— говорит господин Бургазлиев.

Вячеслав Калашников

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