Догоняющая фискальная цифровизация

Снижение порогов и рост числа участников налогового мониторинга, при котором бизнес открывается перед ФНС в автоматическом режиме, подталкивают крупные компании к проектам по цифровизации процессов, утверждают в колонке для «Ъ» партнер департамента налогов и права, руководитель направления налогового мониторинга ДРТ Юлия Орлова и партнер департамента управленческого консультирования ДРТ Андрей Сотников (ДРТ до мая 2022 года — часть международной сети «Делойт Туш Томацу Лимитед»).

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Автоматизация налогового мониторинга в 2022 году набирала обороты. При этом у многих предприятий возникали сложности с выполнением требований регулятора, в частности при автоматизации процессов внутреннего контроля. Об этом сообщают результаты опроса ДРТ среди представителей 33 компаний из 9 отраслей: горнодобывающей промышленности и металлургии, торговли и дистрибуции, финсектора, технологий и телекоммуникаций, а также нефтегазовой промышленности.

Напомним, что налоговый мониторинг — форма налогового контроля, которая действует в РФ с 2016 года. Число участников рынка, перешедших на этот режим, растет: в 2023 году налоговые органы планируют проводить мониторинг в отношении 448 компаний (за 2022 год количество участников выросло на 32%, за два года пул расширился более чем на 200 компаний).

По данным опроса ДРТ, стимулами для такого перехода компании называют:

сокращение сроков проведения мероприятий налогового контроля (52% респондентов),

дистанционный формат (48%),

синхронизацию подходов, применяемых ФНС и бизнесом при выявлении налоговых рисков (43%),

экономию затрат на налоговое администрирование при переходе на безбумажную технологию (39%),

сокращение затрат по налогам, штрафам и пеням (39%).

В то же время опрос ДРТ показал, что на сегодня компаниям удобнее всего взаимодействовать с ФНС через витрину данных, а не через предоставление ей удаленного доступа к учетной системе компании или через телекоммуникационные каналы связи. Система внутреннего контроля (СВК) предоставляет информацию заинтересованным сторонам (как внешним, так и внутренним) о надежности бизнес-процессов в компании, эффективности управления рисками, а также в целом позволяет сделать вывод о том, насколько менеджмент и акционеры могут быть уверены в достижении целей организации. При этом все чаще предприятия выстраивают интегрированную систему внутреннего контроля в сквозных цепочках бизнес-процессов — от основных операционных до бухгалтерского и налогового учета.

СВК ориентирована на идентификацию и оценку рисков бизнес-процессов (учет, закупки, сбыт, управление инвестициями и так далее), формализацию и выполнение контрольных процедур (бухгалтерские проверки или автоблокировка закупок, превышающих бюджетные лимиты), мониторинг эффективности контроля и автоматизацию отчетности — что в целом приводит к повышению надежности и эффективности работы бизнес-процессов компании.

При этом в последнее время оценка среднего уровня зрелости системы внутреннего контроля у участников системы налогового мониторинга по стране снижается, что вызвано двумя ключевыми факторами.

Во-первых, ростом числа участников, ранее системы внутреннего контроля не развивавших и находящихся на ранних стадиях процесса; а во-вторых, с утверждением в июне 2021 года приказа ФНС №ЕД-7-23/518, требования которого способствуют более строгой самооценке уровня зрелости СВК участниками и компаниями, планирующими участие, и с расширением критериев для участия в налоговом мониторинге — пороги для перехода на этот режим снижены по суммам доходов, активов и налогов потенциальных участников. Средний уровень зрелости СВК на начало участия в налоговом мониторинге среди респондентов, только планирующих участие с 2023 года, ожидается в 3,2 балла из 5. При этом необходимо отметить, что на текущий момент сами они оценивают уровень зрелости на 2,8, что указывает на их намерение развивать СВК к началу планируемого участия.

У 52% респондентов в исследовании ДРТ сбор и хранение результатов контрольных процедур не автоматизированы из-за сложности внедрения и настройки процесса, что, несомненно, будет одной из областей развития для компаний—участников налогового мониторинга на ближайшие годы (результаты выполнения контрольных процедур — обязательная форма для сдачи в ФНС, которая подается ежеквартально, процесс сбора информации для заполнения формы вручную трудоемок, поэтому его необходимо автоматизировать). Наименее автоматизированной отраслью в этом отношении оказалась розничная и оптовая торговля.

На сегодня основную часть бизнес-процессов (закупки, сбыт, управление договорами, учетные, налоговые и так далее) на предприятиях выполняют с использованием информационных систем, но проверяют их работу сотрудники. Это можно изменить, перераспределив трудозатраты сотрудников на иные рабочие задачи.

Однако автоматизацию тормозят несколько препятствий — это сложность и затратность разработки или (чаще) доработки и внедрения таких систем, длительная окупаемость подобных проектов, а также архаичность самих бизнес-процессов, для которых приходится проводить «догоняющую» цифровизацию.

Тем не менее автоматизация бизнес-процессов, развитие IT-систем для целей налогового мониторинга и повышение уровня автоматизации контрольных процедур будут приоритетными областями развития на ближайшие два года как для компаний—участников налогового мониторинга, так и для организаций, только собирающихся вступать в режим налогового мониторинга.