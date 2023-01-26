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Коммерсантъ FM
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Mastercard недополучила $30 млн из-за ухода из России

Общий убыток платежной системы Mastercard из-за ухода из России составил $67 млн, говорится в финансовом отчете компании. При этом $37 млн были компенсированы за счет уменьшения обязательств перед российскими клиентами.

«Убыток до налогообложения за весь 2022 год в $30 млн был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в России»,— говорится в документе (.pdf).

При этом общая чистая прибыль Mastercard за 2022 год выросла на 14%, до $9,9 млрд. То есть убытки от ухода из России составляют приблизительно 0,3% чистой прибыли группы.

6 марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Одно из главных последствий ухода компаний с рынка — прекращение работы выпущенных в России карт за пределами страны.

О последствиях ухода международных платежных систем из России — в материале «Ъ» «Карты на стол!»

Андрей Сапожников

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