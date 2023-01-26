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Коммерсантъ FM
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Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин считает, что Волгоград надо переименовать в Сталинград в честь битвы Великой Отечественной войны. По его мнению, личность Сталина к возможному переименованию отношения не имеет.

Сергей Степашин

Сергей Степашин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Степашин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Дело ведь не в самом Сталине с точки зрения истории»,— заявил господин Степашин. «Но Сталинградская битва — она была, есть и будет, и никуда мы от нее не уйдем»,— сказал Сергей Степашин во время выступления на круглом столе по теме «Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы» по видеосвязи (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, абсолютное большинство жителей Волгограда называют себя сталинградцами.

Сергей Степашин возглавлял российское правительство с мая по август 1999 года, также был председателем Счетной палаты с апреля 2000 по сентябрь 2013 года.

Волгоград был Сталинградом по 1961 год, идея о переименовании города обратно в Сталинград обсуждается уже десять лет. Такое предложение звучало в том числе во время празднования 70-й годовщины победы в Сталинградской битве в 2013 году. В декабре 2022 года эту идею поддержала Волгоградская облдума.

Был создан общественный совет по изучению мнения волгоградцев по этому вопросу, губернатор Андрей Бочаров назвал прежнее имя города «символом мужества и героизма». При этом губернатор выступил против переименования территорий и населенных пунктов без учета мнения жителей.

Мария Федотова

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