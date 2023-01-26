Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин считает, что Волгоград надо переименовать в Сталинград в честь битвы Великой Отечественной войны. По его мнению, личность Сталина к возможному переименованию отношения не имеет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Степашин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Степашин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Дело ведь не в самом Сталине с точки зрения истории»,— заявил господин Степашин. «Но Сталинградская битва — она была, есть и будет, и никуда мы от нее не уйдем»,— сказал Сергей Степашин во время выступления на круглом столе по теме «Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы» по видеосвязи (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, абсолютное большинство жителей Волгограда называют себя сталинградцами.

Сергей Степашин возглавлял российское правительство с мая по август 1999 года, также был председателем Счетной палаты с апреля 2000 по сентябрь 2013 года.

Волгоград был Сталинградом по 1961 год, идея о переименовании города обратно в Сталинград обсуждается уже десять лет. Такое предложение звучало в том числе во время празднования 70-й годовщины победы в Сталинградской битве в 2013 году. В декабре 2022 года эту идею поддержала Волгоградская облдума.

Был создан общественный совет по изучению мнения волгоградцев по этому вопросу, губернатор Андрей Бочаров назвал прежнее имя города «символом мужества и героизма». При этом губернатор выступил против переименования территорий и населенных пунктов без учета мнения жителей.

Мария Федотова