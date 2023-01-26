Региональная корпорация развития потратит 3,6 млн рублей на охрану законсервированной шахты «Быстрянская» в 2023 году

ООО «Дельта» (дочернее предприятие Региональной корпорации развития, РКР) заключило контракт на оказание услуг по охране имущественного комплекса недостроенной шахты «Быстрянская 1-2» в Тацинском районе. Контракт заключен с ЧОП «Сармат». За 3,6 млн руб. оно будет следить за сохранностью имущества «Быстрянской» до конца 2023 года. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Строительство шахты «Быстрянская 1-2» началось в 2006 году. Его инициировала украинская «Запорожсталь», учредив для этого дочернее ООО «Ростовская угольная компания». Инвестиции в проект оценивались на уровне 5,9 млрд руб. Пуск угледобычи намечался на конец 2012 года. Однако в процессе строительства выяснилось, что в связи со сложными горно-геологическими условиями требуется проведение не предусмотренных проектом работ с увеличением объема инвестиций до 11,9 млрд руб. В связи с этим строительство «Быстрянской 1-2» прекратили. В апреле 2015 года Ростовская угольная компания была объявлена банкротом с открытием конкурсного производства.

В процессе реализации процедуры банкротства недостроенную шахту «Быстрянская 1-2» четыре раза выставляли на продажу, но покупателей не нашлось. После этого в судьбу проблемного объекта было вынуждено вмешаться правительство Ростовской области. В феврале 2018 года связанная с правительством РКР через свою дочернюю фирму «Дельта» выкупила недостроенную шахту за 309,8 млн руб..

С тех пор РКР безуспешно пытается найти частного инвестора, заинтересованного в завершении строительства шахты.

Вадим Водолазов