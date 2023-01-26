Больше законных, меньше подзаконных

В Госдуме в четверг прошло совещание со статс-секретарями министерств и ведомств. Его участники отметили улучшение взаимодействия между правительством и Думой, свидетельством чему стали ускоренное принятие антисанкционных мер и рост числа внесенных и одобренных правительственных законопроектов. Снижение количества подзаконных актов тоже сочли хорошим знаком, подтверждающим повышение качества законов. В то же время председатель комитета Думы по контролю Олег Морозов обратил внимание на практику внесения депутатами разработанных ведомствами законопроектов без информирования правительства: по мнению главы комитета, это чревато репутационными, а иногда и политическими рисками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным вице-премьера Дмитрия Григоренко, во взаимоотношениях Госдумы и правительства в последний год наблюдалась положительная динамика

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ По данным вице-премьера Дмитрия Григоренко, во взаимоотношениях Госдумы и правительства в последний год наблюдалась положительная динамика

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

Выступая на совещании, вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко привел оптимистичную статистику: в 2022 году по сравнению с 2021-м количество законопроектов, внесенных в Думу правительством, увеличилось с 347 до 387, а число заключений правительства — с 348 до 399. Всего Дума приняла за год 389 законопроектов, внесенных кабмином (против 289 в 2021 году), а правительство направило в нижнюю палату 486 отзывов (в 2021-м — 394).

При этом вице-премьер сообщил, что число нормативно-правовых актов, которые правительство издает в развитие федеральных законов, наоборот, сократилось с 2085 до 1750. Но и это, по его мнению, тоже хороший знак: повысилось качество самих законов, в них становится все меньше спорных моментов, нуждающихся в дополнительном разъяснении. Особо господин Григоренко отметил «вовлеченность депутатов в законопроектный процесс, связанный с правительством РФ». Одним из позитивных итогов года он назвал принятие в сжатые сроки 100% правительственных законопроектов, подготовленных в рамках противостояния западным санкциям.

Как признал глава аппарата кабмина, ранее депутаты жаловались, что правительство не готовит нормативно-правовые акты в срок: «2021 год мы начинали с определенной задолженности — 159 нормативно-правовых актов не было сделано вовремя». Но в течение 2022 года «задолженности по нормативно-правовым актам не было», резюмировал чиновник.

Напомним, что в ноябре 2022 года думский комитет по контролю в своем отчете раскритиковал правительство за задержки с разработкой подзаконных актов (см. “Ъ” от 28 ноября 2022 года). Но в аппарате Дмитрия Григоренко “Ъ” тогда сообщили, что ситуация уже улучшается: в 2022 году число нарушений сроков внесения или принятия нормативно-правовых актов сократилось почти в четыре раза — 247 документов (17,6%) против 978 в 2021-м (46,9%). А на конец 2022 года «просроченных» актов вообще не осталось, учитывая перенос или приостановление сроков подготовки некоторых давно запланированных документов.

Первый вице-спикер Думы Александр Жуков назвал ярким примером взаимодействия с правительством оперативное принятие мер, направленных на защиту экономики «в условиях беспрецедентной санкционной агрессии». Эти меры, по его словам, помогли обеспечить устойчивость экономики и выполнить социальные обязательства государства. «В прошлом году мы приняли более 50 контрсанкционных законов, в основном это были проекты, которые вносило правительство»,— отчитался депутат.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов согласился, что уровень взаимодействия палаты с правительством «меняется в лучшую сторону», и отметил резкое — в 3,5 раза — сокращение просроченных правительственных отзывов на законопроекты. Но и тут «есть над чем работать», подчеркнул депутат. «Мы запросили у комитетов информацию о том, как правительство соблюдает сроки подготовки отзывов, заключений, поправок к законопроектам.

По полученным нами данным, правительство на сегодняшний день нарушило сроки направления отзывов по 54 законопроектам, хотя в каждом случае нужно понимать, почему это происходит»,— рассказал господин Морозов, пояснив, что речь идет только о проектах текущего созыва Госдумы (с осени 2021 года).

Также, по его словам, «хотелось бы избегать не слишком убедительных мотивов» корректировки плана правительственных часов со стороны кабмина, хотя такие примеры пока единичны. Кроме того, депутаты столкнулись с тем, что в ответах на их запросы данные различных ведомств «весьма существенно друг от друга отличаются», недоумевал Олег Морозов, и особенно неприятно, когда такая проблема возникает с запросами, сделанными по поручению председателя Госдумы. Также глава комитета упомянул одну «достаточно деликатную тему»: практику разработки законопроектов ведомствами и их внесения от имени депутатов — «иногда без специального информирования правительства». «Если это делается за спиной правительства, то это влечет за собой не только содержательные, но и репутационные, а иногда и политические риски, которые никак нельзя оправдать соображениями упрощения или ускорения процедуры»,— предупредил господин Морозов.

Ксения Веретенникова