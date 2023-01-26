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Коммерсантъ FM
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Двум россиянам, переплывшим Берингов пролив после объявления мобилизации, разрешили остаться в США

Двум гражданам России разрешили остаться на Аляске, куда они приплыли на лодке, чтобы избежать призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает The Economist.

Как уточняет издание, мужчин, преодолевших на 16-футовой лодке (около 4,9 м) расстояние почти в 500 км от города Эгвекинот (Чукотка, Россия) до острова Святого Лаврентия (Аляска, США), зовут Сергей и Максим. Фамилии мужчин не уточняется из-за их опасений относительно безопасности своих семей. Решение покинуть Россию они приняли после того, как им пытались вручить повестки и призвать на службу по мобилизации.

По словам мужчин, им удалось покинуть Россию совершенно беспрепятственно. Сергей предположил, что российским властям никогда не приходило в голову, что кто-то попытается таким образом пересечь границу. Перед тем, как выйти в море, они провели несколько ночей в палатке в лесу. Когда их спрашивали, чем они занимаются, мужчины отвечали, что ищут мертвых моржей для продажи их бивней.

Достичь берега острова Святого Лаврентия мужчинам удалось не сразу. Когда россияне в первый раз вышли в море, начался сильный шторм, и они были вынуждены вернуться. Вторая попытка оказалась удачной, несмотря на возобновление шторма. В течение нескольких часов Сергей и Максим плыли в лодке, наполовину заполненной водой. Спустя некоторое время им удалось достичь побережья острова.

По прибытии в Гамбелл, расположенный на острове Святого Лаврентия, Сергея и Максима задержала местная полиция. При помощи онлайн-переводчика мужчины объяснили, что нуждаются в политическом убежище. Однако в соответствии с законами США сотрудники миграционной службы задержали их на два дня, затем мужчин перевели в центр содержания под стражей в Такоме, штат Вашингтон.

После более трех месяцев заключения россиян освободили под залог. Сергея отпустили 13 января, Максима — 18 января, экстрадировать мужчин не будут. По информации издания, россиянам помогал местный пастор украинского происхождения, он же приютил мужчин после их выхода из-под ареста. Через несколько месяцев Сергей и Максим получат разрешение на работу в США.

Частичная мобилизация в России началась в день подписания соответствующего указа президента Владимира Путина — 21 сентября. О ее завершении российские власти сообщили 28 октября. По словам президента, в рамках частичной мобилизации были мобилизованы 318 тыс. человек с учетом добровольцев. Указа о завершении мобилизации не было.

Милена Костерева

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