Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Договор на уборку Ярославля осужденными не подписан

Договор на использование труда осужденных при уборке улиц Заволжского района Ярославля не подписан. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

О намерении привлечь осужденных к уборке сообщил официальный сайт УФСИН России по Ярославской области 24 января. Там заявили, что достигнуто соглашение между ФКУ ИК-8 и МБУ «Горзеленхозстрой» о «предоставлении услуги по уборке дорожно-уличной сети Заволжского района г. Ярославля».

Более подробно детали переговоров в мэрии города пояснить не смогли. Источник «Ъ-Ярославль» в мэрии Ярославля сообщал, что в УФСИН «поторопились» объявлять о начале сотрудничества. В пресс-службе УФСИН России по Ярославской области в течение суток не смогли предоставить комментарий.

Антон Голицын

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...