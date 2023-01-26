Договор на уборку Ярославля осужденными не подписан

Договор на использование труда осужденных при уборке улиц Заволжского района Ярославля не подписан. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

О намерении привлечь осужденных к уборке сообщил официальный сайт УФСИН России по Ярославской области 24 января. Там заявили, что достигнуто соглашение между ФКУ ИК-8 и МБУ «Горзеленхозстрой» о «предоставлении услуги по уборке дорожно-уличной сети Заволжского района г. Ярославля».

Более подробно детали переговоров в мэрии города пояснить не смогли. Источник «Ъ-Ярославль» в мэрии Ярославля сообщал, что в УФСИН «поторопились» объявлять о начале сотрудничества. В пресс-службе УФСИН России по Ярославской области в течение суток не смогли предоставить комментарий.

Антон Голицын