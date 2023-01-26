«Ваше хозяйство» вложит 400 млн рублей в новое производство удобрений

Нижегородская компания «Ваше хозяйство» инвестирует 400 млн руб. в запуск нового производства аргохимии на территории особой экономической зоны «Кулибин». Объем производства составит от 3 тыс. до 5 тыс. т продукции в год. Проект намерены реализовать к 2028 году, сообщили в Корпорации развития региона.

Компания наладит выпуск средств против сорняков, от насекомых и вредителей и регуляторы роста растений. Новое производство должно удовлетворить растущий спрос. Поставлять продукцию планируется российским партнерам, за границу – странам-участницам таможенного союза.

«Ваше хозяйство» как резидент ОЭЗ «Кулибин» сможет рассчитывать на налоговые льготы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Ваше хозяйство» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 1997 года. Уставный капитал составляет 3 млн руб. Основной вид деятельности – производство удобрений. Собственник и генеральный директор Андрей Кудряшов. В 2022 году выручка компании от продаж составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль – 321,2 млн руб.

Анастасия Еремина