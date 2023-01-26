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Глава Добрянки досрочно покинул должность

Дума Добрянского городского округа поддержала досрочную отставку главы муниципалитета Константина Лызова. По информации telegram-канала «На местах», конкурс по выбору нового руководителя Добрянки будет объявлен в начале февраля на внеочередном заседании думы.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исполнять обязанности главы до проведения конкурса будет первый заместитель главы администрации Николай Поздеев.

Константин Лызов возглавлял Добрянский район с 2011 года. До этого он работал главой Добрянского городского поселения. После ухода с муниципальной службы, господин Лызов перейдет на работу в администрацию губернатора Пермского края, где займет должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления. 

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