Глава Добрянки досрочно покинул должность

Дума Добрянского городского округа поддержала досрочную отставку главы муниципалитета Константина Лызова. По информации telegram-канала «На местах», конкурс по выбору нового руководителя Добрянки будет объявлен в начале февраля на внеочередном заседании думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исполнять обязанности главы до проведения конкурса будет первый заместитель главы администрации Николай Поздеев.

Константин Лызов возглавлял Добрянский район с 2011 года. До этого он работал главой Добрянского городского поселения. После ухода с муниципальной службы, господин Лызов перейдет на работу в администрацию губернатора Пермского края, где займет должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления.